Канова Мария Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канова Мария Иоакимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Евдокия Феофилактовна

Отец ребёнка: Канов Феофилакт Онисимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Варвара Феофилактовна

Отец ребёнка: Канов Феофилакт Онисимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Канов Иван Феофилактович

Отец ребёнка: Канов Феофилакт Онисимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Агафия Феофилактовна

Отец ребёнка: Канов Феофилакт Онисимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канов Феофилакт Онисимович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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