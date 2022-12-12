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Канова 1-я Канова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1752

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Канов Феофилакт Онисимович

Отец ребёнка: Канов Онисим Федорович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1732

Сын: Канов Иван Онисимович

Отец ребёнка: Канов Онисим Федорович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1734

Сын: Канов Федор Онисимович

Отец ребёнка: Канов Онисим Федорович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канов Онисим Федорович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
До 1752
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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