Канова 1-я Канова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Канов Феофилакт Онисимович
Отец ребёнка: Канов Онисим Федорович
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Канов Онисим Федорович
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Канов Онисим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1752