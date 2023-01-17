Канов Иван Онисимович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Канов Онисим Федорович
Мать: Канова 1-я Канова
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Канова Софья Романовна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Канов Иван Иванович
Мать ребёнка: Канова Софья Романовна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Канов Яков Иванович
Мать ребёнка: Канова Софья Романовна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Канова Софья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канова Софья Романовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно