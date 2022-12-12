Канова Софья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Канов Иван Онисимович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Канов Иван Иванович
Отец ребёнка: Канов Иван Онисимович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Канов Яков Иванович
Отец ребёнка: Канов Иван Онисимович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Канов Иван Онисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно