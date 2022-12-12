Канова Софья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канова Софья Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Камошкин Стахий Иванович

Отец ребёнка: Канов Иван Онисимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Канов Иван Иванович

Отец ребёнка: Канов Иван Онисимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Канов Яков Иванович

Отец ребёнка: Канов Иван Онисимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Канов Иван Онисимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канов Иван Онисимович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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