Канова Ирина Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канова Ирина Козминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Канов Стахий Онисимович

Отец ребёнка: Канов Онисим Федорович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Устина Онисимовна

Отец ребёнка: Канов Онисим Федорович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евдокия Онисимовна

Отец ребёнка: Канов Онисим Федорович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канов Онисим Федорович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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