Чуксанова Серафима Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1924
Дата смерти09.06.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1924
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1949
Отец ребёнка: Фадеев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
26.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фадеев Михаил Васильевич
Смерть
09.06.2015