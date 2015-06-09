Чуксанова Серафима Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуксанова Серафима Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1924

Дата смерти

09.06.2015

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1924

Отец: Чуксанов Алексей Александрович

Мать: Комкова Пелагея Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1949

Сын: Фадеев Борис Михайлович

Отец ребёнка: Фадеев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
26.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадеев Михаил Васильевич

Смерть
09.06.2015

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