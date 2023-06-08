Комкова Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомкова Пелагея Дмитриевна

Комкова Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1893

Дата смерти

25.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1893

Отец: Комков Дмитрий Иванович

Мать: Мохова Ольга Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915

Сын: Чуксанов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Чуксанов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
09.08.1917

Дочь: Чуксанова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Чуксанов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
05.07.1921

Сын: Чуксанов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Чуксанов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
09.06.1924

Дочь: Чуксанова Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Чуксанов Алексей Александрович

Смерть
25.12.1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.