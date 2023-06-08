Комкова Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1893
Дата смерти25.12.1985
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1893
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Сын: Чуксанов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Чуксанов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
09.08.1917
Дочь: Чуксанова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Чуксанов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
05.07.1921
Сын: Чуксанов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Чуксанов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
09.06.1924
Дочь: Чуксанова Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Чуксанов Алексей Александрович
Смерть
25.12.1985