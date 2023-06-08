Чуксанов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1890
Дата смерти27.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1890
Рождение ребёнка
1915
Сын: Чуксанов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Комкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.08.1917
Дочь: Чуксанова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Комкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.07.1921
Сын: Чуксанов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Комкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.06.1924
Дочь: Чуксанова Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: Комкова Пелагея Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.12.1941