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Чуксанов Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1890

Дата смерти

27.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1890

Отец: Чуксанов Александр Алексеевич

Мать: Худобина Серафима Александровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Чуксанов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Комкова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.08.1917

Дочь: Чуксанова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Комкова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.07.1921

Сын: Чуксанов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Комкова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.06.1924

Дочь: Чуксанова Серафима Алексеевна

Мать ребёнка: Комкова Пелагея Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.12.1941