Фадеев Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1920
Дата смерти19.10.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1949
Мать ребёнка: Чуксанова Серафима Алексеевна
Рождение ребёнка
26.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуксанова Серафима Алексеевна
Смерть
19.10.2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург