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Фадеев Михаил Васильевич

Место рождения

Власенки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

17.11.1920

Дата смерти

19.10.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Власенки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1949

Сын: Фадеев Борис Михайлович

Мать ребёнка: Чуксанова Серафима Алексеевна

Рождение ребёнка
26.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуксанова Серафима Алексеевна

Смерть
19.10.2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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