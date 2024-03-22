Морозова (Максина) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Максина) Матрона Ивановна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

23.03.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1845

Отец: Максин Иван Яковлевич

Мать: Максина Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
28.10.1862

Муж: Морозов Лаврентий Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.12.1864

Сын: Морозов Даниил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Морозов Лаврентий Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.1865

Сын: Морозов Спиридон Лаврентьевич

Отец ребёнка: Морозов Лаврентий Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1868

Сын: Морозов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Морозов Лаврентий Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1869

Сын: Морозов Митрофан Лаврентьевич

Отец ребёнка: Морозов Лаврентий Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.06.1872

Сын: Морозов Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Морозов Лаврентий Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
выдано 09.05.1950
Смерть
Неизвестно
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