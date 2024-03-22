Морозова (Максина) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.03.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1845
Отец: Максин Иван Яковлевич
Мать: Максина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
28.10.1862
Рождение ребёнка
10.12.1864
Сын: Морозов Даниил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Морозов Лаврентий Лазаревич
Рождение ребёнка
17.12.1865
Сын: Морозов Спиридон Лаврентьевич
Отец ребёнка: Морозов Лаврентий Лазаревич
Рождение ребёнка
25.05.1868
Сын: Морозов Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Морозов Лаврентий Лазаревич
Рождение ребёнка
28.11.1869
Сын: Морозов Митрофан Лаврентьевич
Отец ребёнка: Морозов Лаврентий Лазаревич
Рождение ребёнка
24.06.1872
Сын: Морозов Петр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Морозов Лаврентий Лазаревич
выдано 09.05.1950
Смерть
Неизвестно