Морозов Лаврентий Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Морозов Лазарь Наумович
Бракосочетание
28.10.1862
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Морозов Даниил Лаврентьевич
Рождение ребёнка
10.12.1864
Сын: Морозов Даниил Лаврентьевич
Мать ребёнка: Морозова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1865
Сын: Морозов Спиридон Лаврентьевич
Мать ребёнка: Морозова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1868
Сын: Морозов Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Морозова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1869
Сын: Морозов Митрофан Лаврентьевич
Мать ребёнка: Морозова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1872
Сын: Морозов Петр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Морозова Матрона Ивановна
выдано 09.05.1950
Смерть
Неизвестно