Морозов Лаврентий Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Лаврентий Лазаревич

Морозов Лаврентий Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Морозов Лазарь Наумович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1862

Жена: Морозова Матрона Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Морозов Даниил Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1864

Сын: Морозов Даниил Лаврентьевич

Мать ребёнка: Морозова Матрона Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.1865

Сын: Морозов Спиридон Лаврентьевич

Мать ребёнка: Морозова Матрона Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1868

Сын: Морозов Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Морозова Матрона Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1869

Сын: Морозов Митрофан Лаврентьевич

Мать ребёнка: Морозова Матрона Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.06.1872

Сын: Морозов Петр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Морозова Матрона Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
выдано 09.05.1950
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close