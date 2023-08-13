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Максина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 или 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1845

Дочь: Максина Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Максин Иван Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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