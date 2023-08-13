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Максин Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 или 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 или 1816

Отец: Максин Яков Иванович

Мать: Максина Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Максин Антон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1845

Дочь: Максина Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Максина Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.12.1852

Дочь: Максина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Максина Елена Каллиниковна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1857

Дочь: Максина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Максина Елена Каллиниковна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
31.10.1858

Жена: Максина Евдокия Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1859

Сын: Максин Семен Иванович

Мать ребёнка: Максина Евдокия Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Елена Каллиниковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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