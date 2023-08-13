Максин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 или 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 или 1816
Отец: Максин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1845
Дочь: Максина Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Максина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1852
Дочь: Максина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Максина Елена Каллиниковна
Рождение ребёнка
03.02.1857
Дочь: Максина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Максина Елена Каллиниковна
Бракосочетание
31.10.1858
Рождение ребёнка
04.02.1859
Мать ребёнка: Максина Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно