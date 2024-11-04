Максина Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1799 или 1804
Отец ребёнка: Максин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 29.09.1812
Дочь: Максина (Максина) Устиния Яковлевна
Отец ребёнка: Максин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1813 или 1816
Отец ребёнка: Максин Яков Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1818
Отец ребёнка: Максин Яков Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1819
Дочь: Максина (Максина) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Максин Яков Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1821
Дочь: Зарубина (Зарубина) Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Максин Яков Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1823
Дочь: Максина (Максина) Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Максин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Максин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1829 или 1830
Отец ребёнка: Максин Яков Иванович
Смерть
Неизвестно