Максина Евдокия Кузьминична Около 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максина Евдокия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1799 или 1804

Сын: Максин Марк Яковлевич

Отец ребёнка: Максин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 29.09.1812

Дочь: Максина (Максина) Устиния Яковлевна

Отец ребёнка: Максин Яков Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813 или 1816

Сын: Максин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Максин Яков Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1818

Сын: Максин Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Максин Яков Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1819

Дочь: Максина (Максина) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Максин Яков Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.06.1821

Дочь: Зарубина (Зарубина) Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Максин Яков Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1823

Дочь: Максина (Максина) Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Максин Яков Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Максин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Максин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1829 или 1830

Сын: Максин Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Максин Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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