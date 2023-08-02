Симонова Елена Амвросиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиДо 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Симонов Федосей Епимахович
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Симонов Михаил Федосеевич
Отец ребёнка: Симонов Федосей Епимахович
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Симонов Федосей Епимахович
Рождение ребёнка
31.03.1859
Сын: Георгий Федосеевич
Отец ребёнка: Симонов Федосей Епимахович
Смерть
До 1862