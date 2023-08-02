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Симонова Елена Амвросиевна

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

До 1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Федосей Епимахович

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Симонов Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Симонов Федосей Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Симонов Михаил Федосеевич

Отец ребёнка: Симонов Федосей Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Симонов Семен Федосеевич

Отец ребёнка: Симонов Федосей Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1859

Сын: Георгий Федосеевич

Отец ребёнка: Симонов Федосей Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1862
Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

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