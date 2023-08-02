Симонов Семен Федосеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1875
Дочь: (Симонов) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Симоновна Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.09.1880
Дочь: (Симонова) Фекла Семеновна
Мать ребёнка: Симоновна Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.04.1883
Мать ребёнка: Симоновна Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.08.1886
Дочь: (Симонова) Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Симоновна Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно