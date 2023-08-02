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Симонов Семен Федосеевич

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Симонов Федосей Епимахович

Мать: Симонова Елена Амвросиевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симоновна Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.04.1875

Дочь: (Симонов) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Симоновна Мария Тимофеевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1880

Дочь: (Симонова) Фекла Семеновна

Мать ребёнка: Симоновна Мария Тимофеевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1883

Сын: Симонов Иван Семенович

Мать ребёнка: Симоновна Мария Тимофеевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1886

Дочь: (Симонова) Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Симоновна Мария Тимофеевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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