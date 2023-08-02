Симоновна Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1875
Дочь: (Симонов) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Симонов Семен Федосеевич
Рождение ребёнка
17.09.1880
Дочь: (Симонова) Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Симонов Семен Федосеевич
Рождение ребёнка
28.04.1883
Отец ребёнка: Симонов Семен Федосеевич
Рождение ребёнка
07.08.1886
Дочь: (Симонова) Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Симонов Семен Федосеевич
Смерть
Неизвестно