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Симонов Федосей Епимахович

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1817

Дата смерти

09.02.1882

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Симонов Епимах Саввич

Мать: Симонова Матрона

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Елена Амвросиевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Симонов Иван Федосеевич

Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Симонов Михаил Федосеевич

Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Симонов Семен Федосеевич

Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Симонов Кондрат Федосеевич

Мать ребёнка: Симонова Александра Филипповна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Егор Федосеевич

Мать ребёнка: Симонова Александра Филипповна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1859

Сын: Георгий Федосеевич

Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1862

Жена: Симонова Александра Филипповна

Можга, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.08.1862

Сын: Симонов Авраам Иванович

Мать ребёнка: Симонова Александра Филипповна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.02.1882
Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

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