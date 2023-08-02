Симонов Федосей Епимахович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти09.02.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Симонов Епимах Саввич
Мать: Симонова Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Симонов Михаил Федосеевич
Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Симонов Кондрат Федосеевич
Мать ребёнка: Симонова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Егор Федосеевич
Мать ребёнка: Симонова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
31.03.1859
Сын: Георгий Федосеевич
Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна
Бракосочетание
07.02.1862
Можга, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.08.1862
Мать ребёнка: Симонова Александра Филипповна
Смерть
09.02.1882