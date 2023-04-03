Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1809

Муж: Таранов Ефим

или 1810
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Таранов Ефим

Рождение ребёнка
Около 21.12.1815

Сын: Таранов Потап

Отец ребёнка: Таранов Ефим

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Настасия

Отец ребёнка: Таранов Ефим

Рождение ребёнка
1824

Сын: Таранов Иоанн

Отец ребёнка: Таранов Ефим

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Таранов Ефим

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Таранов Ефим

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Таранов Ефим

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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