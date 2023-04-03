Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1809
Муж: Таранов Ефим
или 1810
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Таранов Ефим
Рождение ребёнка
Около 21.12.1815
Сын: Таранов Потап
Отец ребёнка: Таранов Ефим
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Настасия
Отец ребёнка: Таранов Ефим
Рождение ребёнка
1824
Сын: Таранов Иоанн
Отец ребёнка: Таранов Ефим
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Таранов Ефим
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Таранов Ефим
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Таранов Ефим
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно