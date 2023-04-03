Таранов Потап
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 21.12.1815
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.12.1815
Отец: Таранов Ефим
Мать: Ксения
Рождение ребёнка
1842
Сын: Таранов Василий
Мать ребёнка: Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1860