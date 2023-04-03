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Таранов Потап

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 21.12.1815

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

1795 г.р.

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.12.1815

Отец: Таранов Ефим

Мать: Ксения

Рождение ребёнка
1842

Сын: Таранов Василий

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1860
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