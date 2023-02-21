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Гуселетов Иван Ефремович

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Место рождения

д. Бещеульская Карташевской волости

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Гуселетов Ефрем

Мать: не указана

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1846

Сын: Гуселетов Егор Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Наталья Ивановна

д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гуселетов Абрам Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Наталья Ивановна

д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гуселетов Марк Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Наталья Ивановна

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гуселетов Николай Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Наталья Ивановна

д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1868

Сын: Гуселетов Павел Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Наталья Ивановна

д. Бещеульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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