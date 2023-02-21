Гуселетов Иван Ефремович
Место рожденияд. Бещеульская Карташевской волости
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Гуселетов Ефрем
Мать: не указана
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Гуселетова Наталья Ивановна
д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Гуселетова Наталья Ивановна
д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Гуселетова Наталья Ивановна
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гуселетов Николай Иванович
Мать ребёнка: Гуселетова Наталья Ивановна
д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Гуселетова Наталья Ивановна
д. Бещеульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно