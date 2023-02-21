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Гуселетов Николай Иванович

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Место рождения

д. Бещгульская Карташевской волости

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Гуселетов Иван Ефремович

Мать: Гуселетова Наталья Ивановна

д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1881

Сын: Гуселетов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Гуселетова Августа Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Лукерья Николаевна

Мать ребёнка: Гуселетова Августа Ивановна

д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1893

Сын: Гуселетов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Гуселетова Августа Ивановна

д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Августа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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