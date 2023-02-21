Гуселетов Николай Иванович
Место рожденияд. Бещгульская Карташевской волости
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1881
Сын: Гуселетов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Гуселетова Августа Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Лукерья Николаевна
Мать ребёнка: Гуселетова Августа Ивановна
д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1893
Сын: Гуселетов Федор Николаевич
Мать ребёнка: Гуселетова Августа Ивановна
д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно