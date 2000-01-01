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Гуселетов Абрам Иванович

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Место рождения

д. Бещгульская Карташевской волости

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Гуселетов Иван Ефремович

Мать: Гуселетова Наталья Ивановна

д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1875

Сын: Гуселетов Игнатий Абрамович

Мать ребёнка: Гуселетова Аксинья Ивановна

д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1877

Сын: Гуселетов Петр Абрамович

Мать ребёнка: Гуселетова Аксинья Ивановна

д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ефросинья Абрамовна

Мать ребёнка: Гуселетова Аксинья Ивановна

д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Харитинья Абрамовна

Мать ребёнка: Гуселетова Аксинья Ивановна

д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гуселетов Александр Абрамович

Мать ребёнка: Гуселетова Аксинья Ивановна

д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Аксинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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