Гуселетов Абрам Иванович
Место рожденияд. Бещгульская Карташевской волости
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1875
Сын: Гуселетов Игнатий Абрамович
Мать ребёнка: Гуселетова Аксинья Ивановна
д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Гуселетова Аксинья Ивановна
д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ефросинья Абрамовна
Мать ребёнка: Гуселетова Аксинья Ивановна
д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Харитинья Абрамовна
Мать ребёнка: Гуселетова Аксинья Ивановна
д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гуселетов Александр Абрамович
Мать ребёнка: Гуселетова Аксинья Ивановна
д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно