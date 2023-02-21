Гуселетова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Ефремович
д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Ефремович
д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Ефремович
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гуселетов Николай Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Ефремович
д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Ефремович
д. Бещеульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно