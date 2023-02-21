Гуселетова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Гуселетов Егор Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Ефремович

д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гуселетов Абрам Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Ефремович

д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гуселетов Марк Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Ефремович

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гуселетов Николай Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Ефремович

д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1868

Сын: Гуселетов Павел Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Ефремович

д. Бещеульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Иван Ефремович

Смерть
Неизвестно
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