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Антон Кириллов

Место рождения

248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Кирило Ануфриев

Мать: Алёна Федотова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1829

Сын: Антохин Платон Антонов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Бракосочетание
17.08.1841

Жена: Арина Самсонова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Антохина) Прасковья Антонова

Мать ребёнка: Арина Самсонова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Антохин Дмитрий Антонов

Мать ребёнка: Арина Самсонова

Рождение ребёнка
?.12.1846

Сын: Антохин Андрей Антонов

Мать ребёнка: Арина Самсонова

Рождение ребёнка
18.12.1847

Сын: Антохин Ефим Антонович

Мать ребёнка: Арина Самсонова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Антохин Семён Антонов

Мать ребёнка: Арина Самсонова

Смерть
1856

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