Антон Кириллов
Место рождения248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Кирило Ануфриев
Мать: Алёна Федотова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1829
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Бракосочетание
17.08.1841
Жена: Арина Самсонова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Антохина) Прасковья Антонова
Мать ребёнка: Арина Самсонова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Арина Самсонова
Рождение ребёнка
?.12.1846
Мать ребёнка: Арина Самсонова
Рождение ребёнка
18.12.1847
Мать ребёнка: Арина Самсонова
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Арина Самсонова
Смерть
1856