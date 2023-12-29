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Кирило Ануфриев

Место рождения

248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Анофрей Иванов

Мать: Нелида Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Кирилова

Мать ребёнка: Алёна Федотова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801

Сын: Филип Кирилов

Мать ребёнка: Алёна Федотова

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Антон Кириллов

Мать ребёнка: Алёна Федотова

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