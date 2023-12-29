Кирило Ануфриев
Место рождения248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Анофрей Иванов
Мать: Нелида Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Кирилова
Мать ребёнка: Алёна Федотова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Филип Кирилов
Мать ребёнка: Алёна Федотова
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Антон Кириллов
Мать ребёнка: Алёна Федотова