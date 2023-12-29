Алёна Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёна Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Кирилова

Отец ребёнка: Кирило Ануфриев

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801

Сын: Филип Кирилов

Отец ребёнка: Кирило Ануфриев

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Антон Кириллов

Отец ребёнка: Кирило Ануфриев

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