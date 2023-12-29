Алёна Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Кирилова
Отец ребёнка: Кирило Ануфриев
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Филип Кирилов
Отец ребёнка: Кирило Ануфриев
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Антон Кириллов
Отец ребёнка: Кирило Ануфриев