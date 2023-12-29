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Арина Самсонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.08.1841

Муж: Антон Кириллов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Антохина) Прасковья Антонова

Отец ребёнка: Антон Кириллов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Антохин Дмитрий Антонов

Отец ребёнка: Антон Кириллов

Рождение ребёнка
?.12.1846

Сын: Антохин Андрей Антонов

Отец ребёнка: Антон Кириллов

Рождение ребёнка
18.12.1847

Сын: Антохин Ефим Антонович

Отец ребёнка: Антон Кириллов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Антохин Семён Антонов

Отец ребёнка: Антон Кириллов

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