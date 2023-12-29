Арина Самсонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.08.1841
Муж: Антон Кириллов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Антохина) Прасковья Антонова
Отец ребёнка: Антон Кириллов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Антон Кириллов
Рождение ребёнка
?.12.1846
Отец ребёнка: Антон Кириллов
Рождение ребёнка
18.12.1847
Отец ребёнка: Антон Кириллов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Антон Кириллов