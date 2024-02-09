Холодинин Данилка Васильев
Место рождения
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Холодинин Васка Микифоров
Мать: Жена Васки Неизв
Рождение ребёнка
1696
Сын: Холодинин Леонтий Данилов
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1711
Сын: Холодинин Костянтин Данилов
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно