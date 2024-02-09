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Холодинин Данилка Васильев

Место рождения

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Холодинин Васка Микифоров

Мать: Жена Васки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1696

Сын: Холодинин Леонтий Данилов

Мать ребёнка: Анна

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Холодинин Фёдор Данилов

Мать ребёнка: Анна

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Холодинин Костянтин Данилов

Мать ребёнка: Анна

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
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