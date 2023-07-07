Жена Васки Неизв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1675
Сын: Холодинин Данилка Васильев
Отец ребёнка: Холодинин Васка Микифоров
Рождение ребёнка
1678
Сын: Холодинин Серешка Васильев
Отец ребёнка: Холодинин Васка Микифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холодинин Тимошка Васильев
Отец ребёнка: Холодинин Васка Микифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно