Холодинин Васка Микифоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холодилов Микифорка Тимофеев
Мать: Жена Микифорки Неизв
Рождение ребёнка
1675
Сын: Холодинин Данилка Васильев
Мать ребёнка: Жена Васки Неизв
Рождение ребёнка
1678
Сын: Холодинин Серешка Васильев
Мать ребёнка: Жена Васки Неизв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холодинин Тимошка Васильев
Мать ребёнка: Жена Васки Неизв
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Васки Неизв
Смерть
Неизвестно