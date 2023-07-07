Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Холодинин Леонтий Данилов

Отец ребёнка: Холодинин Данилка Васильев

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Холодинин Фёдор Данилов

Отец ребёнка: Холодинин Данилка Васильев

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Холодинин Костянтин Данилов

Отец ребёнка: Холодинин Данилка Васильев

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодинин Данилка Васильев

Смерть
Неизвестно