Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1696
Сын: Холодинин Леонтий Данилов
Отец ребёнка: Холодинин Данилка Васильев
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Холодинин Данилка Васильев
Рождение ребёнка
1711
Сын: Холодинин Костянтин Данилов
Отец ребёнка: Холодинин Данилка Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно