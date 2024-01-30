Николаев Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1899
Дата смерти30.06.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1899
Отец: Николаев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1920
Дочь: Николаева Вера Петровна
Мать ребёнка: Николаева Прасковья Васильевна
Россия, Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка
Рождение ребёнка
12.01.1924
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Николаева Прасковья Васильевна
Россия, Новгородская область, Окуловский район, пгт. Кулотино
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Смерть
30.06.1943