Николаев Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1899

Дата смерти

30.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1899

Отец: Николаев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1920

Дочь: Николаева Вера Петровна

Мать ребёнка: Николаева Прасковья Васильевна

Россия, Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка
Рождение ребёнка
12.01.1924

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Николаева Прасковья Васильевна

Россия, Новгородская область, Окуловский район, пгт. Кулотино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Прасковья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Смерть
30.06.1943
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