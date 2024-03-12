Николаева (Овсянникова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Овсянникова) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Овсяников Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1920

Дочь: Николаева Вера Петровна

Отец ребёнка: Николаев Петр Николаевич

Россия, Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка
Рождение ребёнка
12.01.1924

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Николаев Петр Николаевич

Кулотино, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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