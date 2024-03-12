Николаева (Овсянникова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Овсяников Василий
Рождение ребёнка
01.11.1920
Дочь: Николаева Вера Петровна
Отец ребёнка: Николаев Петр Николаевич
Россия, Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка
Рождение ребёнка
12.01.1924
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Николаев Петр Николаевич
Кулотино, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно