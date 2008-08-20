(Лаврова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лаврова) Татьяна Петровна

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Место рождения

Кулотино, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

12.01.1924

Дата смерти

20.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924

Отец: Николаев Петр Николаевич

Мать: Николаева Прасковья Васильевна

Кулотино, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавров Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.04.1956

Сын: Лавров Игорь Александрович

Отец ребёнка: Лавров Александр Николаевич

Мукачево, Закарпатська область
Смерть
20.08.2008
Орджоникидзе, Феодосия, Республика Крым
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