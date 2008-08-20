(Лаврова) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения12.01.1924
Дата смерти20.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924
Рождение ребёнка
13.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лавров Александр Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.04.1956
Сын: Лавров Игорь Александрович
Отец ребёнка: Лавров Александр Николаевич
Мукачево, Закарпатська область
Смерть
20.08.2008
Орджоникидзе, Феодосия, Республика Крым