Глушков Игорь Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Игорь Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1911

Дата смерти

16.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1911

Отец: Глушков Лев Григорьевич

Мать: Глушкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1940

Дочь: Малиничева Елена Игоревна

Мать ребёнка: Глушкова Екатерина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Лев Игоревич

Мать ребёнка: Глушкова Екатерина Ивановна

Смерть
16.07.1997
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