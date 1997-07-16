Глушков Игорь Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1911
Дата смерти16.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1911
Отец: Глушков Лев Григорьевич
Мать: Глушкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1940
Дочь: Малиничева Елена Игоревна
Мать ребёнка: Глушкова Екатерина Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Лев Игоревич
Мать ребёнка: Глушкова Екатерина Ивановна
Смерть
16.07.1997