Малиничева (Глушкова) Елена Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиничева (Глушкова) Елена Игоревна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.04.1940

Дата смерти

11.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1940

Отец: Глушков Игорь Львович

Мать: Глушкова Екатерина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.1963

Сын: Малиничев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Малиничев Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.06.1964

Дочь: Резинина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Малиничев Михаил Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.02.2021
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