Малиничева (Глушкова) Елена Игоревна
Место рождения
Дата рождения10.04.1940
Дата смерти11.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1940
Отец: Глушков Игорь Львович
Рождение ребёнка
27.04.1963
Сын: Малиничев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Малиничев Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.06.1964
Дочь: Резинина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Малиничев Михаил Дмитриевич
Смерть
11.02.2021