Глушкова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1910
Дата смерти27.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910
Отец: Весков Иван Фокич
Рождение ребёнка
10.04.1940
Дочь: Малиничева Елена Игоревна
Отец ребёнка: Глушков Игорь Львович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Лев Игоревич
Отец ребёнка: Глушков Игорь Львович
Смерть
27.03.2000