Глушкова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушкова Екатерина Ивановна

Глушкова Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1910

Дата смерти

27.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910

Отец: Весков Иван Фокич

Мать: Вескова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
10.04.1940

Дочь: Малиничева Елена Игоревна

Отец ребёнка: Глушков Игорь Львович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Лев Игоревич

Отец ребёнка: Глушков Игорь Львович

Смерть
27.03.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close