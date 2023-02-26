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Роман Ефремов

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Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Кислой Ефрем Кириллов

Мать: Кислая Фёкла Карпова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.06.1834

Жена: Федора (Феодосия Алексеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.09.1835

Дочь: Устиния Романова

Мать ребёнка: Федора (Феодосия Алексеева)

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1837

Дочь: Параскева Романова

Мать ребёнка: Федора (Феодосия Алексеева)

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1843

Сын: Георгий Романов

Мать ребёнка: Федора (Феодосия Алексеева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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