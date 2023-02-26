Роман Ефремов
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Кислой Ефрем Кириллов
Мать: Кислая Фёкла Карпова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.06.1834
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.09.1835
Дочь: Устиния Романова
Мать ребёнка: Федора (Феодосия Алексеева)
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1837
Дочь: Параскева Романова
Мать ребёнка: Федора (Феодосия Алексеева)
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1843
Сын: Георгий Романов
Мать ребёнка: Федора (Феодосия Алексеева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно