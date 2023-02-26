Федора (Феодосия Алексеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора (Феодосия Алексеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1820

Сын: Завадин Корнилий Семёнов

Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1821

Сын: Завадин Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1824

Сын: Завадин Илья Семёнов

Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1830

Дочь: Акилина Семёнова

Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1830

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1832

Дочь: Ксения Семёнова

Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1832

Сын: Завадин Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.06.1834

Муж: Роман Ефремов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.09.1835

Дочь: Устиния Романова

Отец ребёнка: Роман Ефремов

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1837

Дочь: Параскева Романова

Отец ребёнка: Роман Ефремов

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ольга (Ульяния) Семёнова

Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.05.1843

Сын: Георгий Романов

Отец ребёнка: Роман Ефремов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завадин Семён Семёнов

Смерть
Неизвестно
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