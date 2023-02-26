Федора (Феодосия Алексеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1820
Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов
Рождение ребёнка
30.10.1821
Сын: Завадин Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов
Рождение ребёнка
19.07.1824
Сын: Завадин Илья Семёнов
Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов
Рождение ребёнка
01.06.1830
Дочь: Акилина Семёнова
Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов
Рождение ребёнка
01.06.1830
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов
Рождение ребёнка
24.01.1832
Дочь: Ксения Семёнова
Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов
Рождение ребёнка
24.01.1832
Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов
Бракосочетание
03.06.1834
Муж: Роман Ефремов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.09.1835
Дочь: Устиния Романова
Отец ребёнка: Роман Ефремов
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1837
Дочь: Параскева Романова
Отец ребёнка: Роман Ефремов
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ольга (Ульяния) Семёнова
Отец ребёнка: Завадин Семён Семёнов
Рождение ребёнка
?.05.1843
Сын: Георгий Романов
Отец ребёнка: Роман Ефремов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно