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Кислой Ефрем Кириллов

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Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1777

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Кирилл Ильин

Мать: ?

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1798

Сын: Кислой Василий Ефремов

Мать ребёнка: Кислая Фёкла Карпова

д.Юшковские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809

Сын: Роман Ефремов

Мать ребёнка: Кислая Фёкла Карпова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1816
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