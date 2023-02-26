Кислой Ефрем Кириллов
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1777
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Кирилл Ильин
Мать: ?
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1798
Мать ребёнка: Кислая Фёкла Карпова
д.Юшковские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809
Сын: Роман Ефремов
Мать ребёнка: Кислая Фёкла Карпова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1816