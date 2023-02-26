Кислая Фёкла Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислая Фёкла Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1798

Сын: Кислой Василий Ефремов

Отец ребёнка: Кислой Ефрем Кириллов

д.Юшковские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809

Сын: Роман Ефремов

Отец ребёнка: Кислой Ефрем Кириллов

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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