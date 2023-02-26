Кислая Фёкла Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1798
Отец ребёнка: Кислой Ефрем Кириллов
д.Юшковские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809
Сын: Роман Ефремов
Отец ребёнка: Кислой Ефрем Кириллов
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно