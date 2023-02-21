Субботин Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Алексей Яковлевич

Субботин Алексей Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1730 ст.

Дата смерти

1804 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1730 ст.

Отец: Субботин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Сын: Субботин Михайло Алексеевич

Мать ребёнка: Субботина Ксения Лукинична

Рождение ребёнка
До 1766 ст.

Дочь: Колобова Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Субботина Ксения Лукинична

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Субботина Ксения Лукинична

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Субботина Ксения Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Ксения Лукинична

Смерть
1804 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close