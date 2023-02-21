Субботин Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1730 ст.
Дата смерти1804 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1730 ст.
Отец: Субботин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Сын: Субботин Михайло Алексеевич
Мать ребёнка: Субботина Ксения Лукинична
Рождение ребёнка
До 1766 ст.
Дочь: Колобова Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Субботина Ксения Лукинична
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Субботина Ксения Лукинична
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Субботина Ксения Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1804 ст.