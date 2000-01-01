Субботин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.
Сын: Субботин Гаврила Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.
Сын: Субботин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно