Субботин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1700 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Субботин Гаврила Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Сын: Субботин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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