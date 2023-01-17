Субботина Ксения Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1735 и 1738 ст.
Дата смерти06.01.1801 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1735 и 1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Сын: Субботин Михайло Алексеевич
Отец ребёнка: Субботин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
До 1766 ст.
Дочь: Колобова Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Субботин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Субботин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Субботин Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1801 ст.