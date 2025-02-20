Субботина Ксения Лукинична Между 1735 и 1738 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Субботина Ксения Лукинична

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась Между 1735 и 1738 ст.

умерла 06.01.1801 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

Супруги
Субботин Алексей ЯковлевичМежду 1729 и 1730 ст. г.р.
Дети
Субботин Иван Алексеевич21.07.1768 ст. г.р.
(Субботина) Татьяна Алексеевна1776 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1735 и 1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1767 ст.

Муж: Субботин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
21.07.1768 ст.

Сын: Субботин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Субботин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: (Субботина) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Субботин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: (Субботина) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Субботин Алексей Яковлевич

Смерть
06.01.1801 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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