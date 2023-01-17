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Субботина Ксения Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1735 и 1738 ст.

Дата смерти

06.01.1801 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1735 и 1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Сын: Субботин Михайло Алексеевич

Отец ребёнка: Субботин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
До 1766 ст.

Дочь: Колобова Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Субботин Алексей Яковлевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Субботин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Субботин Алексей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Алексей Яковлевич

Смерть
06.01.1801 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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