Субботина Ксения Лукинична
женский, родилась Между 1735 и 1738 ст.
умерла 06.01.1801 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
Супруги
Субботин Алексей ЯковлевичМежду 1729 и 1730 ст. г.р.
Дети
Субботин Иван Алексеевич21.07.1768 ст. г.р.
(Субботина) Татьяна Алексеевна1776 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1735 и 1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1767 ст.
Рождение ребёнка
21.07.1768 ст.
Отец ребёнка: Субботин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: (Субботина) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Субботин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: (Субботина) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Субботин Алексей Яковлевич
Смерть
06.01.1801 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область