Субботин Михайло Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Михайло Алексеевич

Субботин Михайло Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1754 ст.

Дата смерти

1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754 ст.

Отец: Субботин Алексей Яковлевич

Мать: Субботина Ксения Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Анна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
20.06.1781 ст.

Сын: Субботин Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.07.1784 ст.

Дочь: (Субботина) Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.07.1787 ст.

Сын: Субботин Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Субботин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1794 ст.

Сын: Субботин Михайло Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1800 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.