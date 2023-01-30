Субботин Михайло Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1754 ст.
Дата смерти1800 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Анна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
20.06.1781 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1784 ст.
Дочь: (Субботина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1787 ст.
Сын: Субботин Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Субботин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1794 ст.
Сын: Субботин Михайло Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1800 ст.