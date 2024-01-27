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Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич

Место рождения

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Бучнев Buchnoff Тимофей Федотович

Мать: Бучнева Афимья

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Бучнев Buchnoff Кондрат Данилович

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 18 лет жил с женой Анной 18 летней в семье отца и деда в Батаевке
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Даниловна

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Россия
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бучнев Buchnoff Алексей Данилович

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 36 лет живет семьей с сыном Кондратом 17 лет и отцом Тимофеем Федотовичем 59 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бучнев Buchnoff Афанасий Данилович

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Надежда Даниловна

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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