Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич
Место рожденияс.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1813
Отец: Бучнев Buchnoff Тимофей Федотович
Мать: Бучнева Афимья
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1835
Сын: Бучнев Buchnoff Кондрат Данилович
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 18 лет жил с женой Анной 18 летней в семье отца и деда в Батаевке
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Даниловна
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Россия
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бучнев Buchnoff Алексей Данилович
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 36 лет живет семьей с сыном Кондратом 17 лет и отцом Тимофеем Федотовичем 59 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бучнев Buchnoff Афанасий Данилович
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Надежда Даниловна
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно