Бучнева Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБучнева Афимья

Бучнева Афимья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1813

Сын: Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Федотович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бучнев Buchnoff Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Федотович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1819

Сын: Бучнев Buchnoff Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Федотович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Федотович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучнев Buchnoff Тимофей Федотович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close