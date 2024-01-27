Бучнева Афимья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Сын: Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Федотович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бучнев Buchnoff Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Федотович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1819
Сын: Бучнев Buchnoff Семен Тимофеевич
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Федотович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Федотович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно