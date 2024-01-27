Бучнев Buchnoff Кондрат Данилович
Место рожденияРоссия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1835
Отец: Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич
Мать: Бучнева Анна
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Кондратьевна
Мать ребёнка: Бучнева Афимья Hema Маркеловна Merkell
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 17 лет живет с родителями и дедушкой Тимофеем Федотовичем в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бучнев Buchnoff Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Бучнева Афимья Hema Маркеловна Merkell
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно