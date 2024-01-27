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Бучнев Buchnoff Кондрат Данилович

Место рождения

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич

Мать: Бучнева Анна

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Кондратьевна

Мать ребёнка: Бучнева Афимья Hema Маркеловна Merkell

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 17 лет живет с родителями и дедушкой Тимофеем Федотовичем в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бучнев Buchnoff Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Бучнева Афимья Hema Маркеловна Merkell

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучнева Афимья Hema Маркеловна Merkell

Смерть
Неизвестно
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