Бучнева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева Анна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Бучнев Buchnoff Кондрат Данилович

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Даниловна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич

Россия
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бучнев Buchnoff Алексей Данилович

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бучнев Buchnoff Афанасий Данилович

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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