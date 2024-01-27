Бучнева Анна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Бучнев Buchnoff Кондрат Данилович
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Даниловна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич
Россия
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бучнев Buchnoff Алексей Данилович
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бучнев Buchnoff Афанасий Данилович
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Надежда Даниловна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Данила Тимофеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно